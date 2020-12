Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato prima del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach

SERIE A – «In Italia non ci sono mai partite scontate, le grandi anche quando vanno in provincia soffrono e devono fare fatica per portare a casa i tre punti. C’è grande equilibrio da questo punto di vista. Questi episodi ci riportano un po’ indietro ad un calcio diverso, dobbiamo essere più forti di questi fastidi notturni che ci devono caricare invece di scaricarci».

CHAMPIONS LEAGUE – «Improvvisamente questo è diventato il girone più equilibrato, ci dilettavamo a fare dei calcoli. Di sicuro noi dobbiamo fare 6 punti, senza di quelli non ci sarebbe nessuna considerazione. Sicuramente l’ultima giornata sarà decisiva anche per l’Europa League. Io sulla stessa barca di Conte? Dobbiamo salire sulla stessa barca quando il mare è in tempesta, oggi non è in tempesta. Siamo tutti uniti da questo punto di vista».

CONTE – «Con Conte c’è sempre stata armonia, è un tecnico esigente. Lo conosciamo bene, siamo contenti di lui. Tutti insieme vogliamo essere protagonisti, le dinamiche fanno parte dell’attività lavorativa che deve sfociare in risultati vincenti».