Inter, Marotta: «Conte tra i migliori al mondo, ha plasmato il gruppo»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a margine dell’assemblea dei soci che si è tenuta nel pomeriggio.

«Fin dall’inizio l’obiettivo chiaro che ci eravamo prefissi era quello di consolidare il progetto sportivo che la proprietà aveva delineato con lungimiranza e competenza. Creare un modello su basi solide che ci dovrà consentire di tornare alla vittoria nel tempo attraverso un percorso di crescita continua e graduale. Abbiamo affidato la guida tecnica ad Antonio Conte, uno dei migliori allenatori del mondo, che ha da subito plasmato il gruppo nella mentalità, nel senso di appartenenza e garantito qualità di prestazioni e continuità di risultato. Il campionato si è dovuto drammaticamente arrestare per oltre tre mesi. Il lockdown ha rappresentato una difficoltà immensa per i club, ancora di più per il nostro, impegnato in un percorso di costruzione e di crescita che si è interrotto».