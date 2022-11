Inter, Marotta: «La sconfitta è meritata, la Juve nonostante le defezioni ha meritato di vincere»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della sconfitta di ieri in Serie A contro la Juventus

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della sconfitta di ieri sera dei nerazzurri con la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole.

JUVENTUS – «Delusione e amarezza. La sconfitta è meritata, la Juve, nonostante le defezioni ha meritato di vincere. Non guardo le statistiche ma oggi le ho viste e dobbiamo riflettere. Abbiamo subito 19 gol di cui 167 in trasferta, con 4 sconfitta. Siamo l’Inter, non possiamo fare così e per questo dobbiamo fare un’analisi e risolvere questa doppia faccia, che ci vede giocare bene in casa e male in trasferta».

SKRINIAR – Vorremmo arrivare a una conclusione, le tempistiche non le so ma questa settimana avremo molto probabilmente un incontro con il suo agente. Skriniar è molto attaccato alla maglia e spero che questo attaccamento possa tradursi in una definizione del rapporto positiva per tutti».