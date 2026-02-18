Inter, Marotta prima del Bodo Glimt: «Caso Bastoni è una pagina da chiudere, ha lasciato amarezza. Campo? Condizione difficile ma non creiamo alibi»

Inter, Giuseppe Marotta – presidente dell’Inter – ha parlato prima del Bodo Glimt, con il match valido per l’andata dei playoff di Champions League

CASO BASTONI? – «E’ una pagina che vorrei chiudere, perché ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa serata, a questa competizione che vede 3 italiane presenti e spero che tutte e 3 possiamo passare il turno».

TERRENO DI GIOCO – «Non voglio addentrarmi in polemiche né creare alibi, ma è una condizione difficile. E’ un campo sintetico non di ultima generazione, spero che dal punto di vista fisico e agonistico sia una partita senza infortuni. Per noi è una partita difficile. Siamo abituati a convivere anche con queste difficoltà».

SUL CAMPO – «Non addentriamoci nella polemica del campo, altrimenti non ne veniamo più fuori. Sicuramente è un sintetico di vecchia generazione, ha difficoltà di adesione, ma dobbiamo adeguarci anche a questa situazione».

ALTRO DA AGGIUNGERE DOPO INTER JUVE? – «Non voglio più aggiungere nulla. Una pagina che ha lasciato amarezza in generale. Ora pensiamo alla CL, a questa partita difficile e speriamo che le italiane possano passare il turno».

SU STANKOVIC – «Un figlio d’arte, sta facendo molto bene. Il diritto di recompra non lo abbiamo messo a caso. Abbiamo individuato crescita e futuribilità. Tra l’altro la recompra scade tra due anni: è prematuro parlarne, ma praticamente è un nostro giocatore e sta facendo una bella esperienza nel campionato belga e in Champions League»

