Inter, Martinez: «Meritiamo di vivere queste serate»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri che vale la finale di Champions League

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter che vale la finale di Champions League. Di seguito le sue parole.

«Credo che c’è tanta storia in questa partita, me lo sentivo. Abbiamo fatto un’ottima partita. L’unione di gruppo ha fatto la differenza, se hai questo le cose sono più facili. L’Inter merita di vivere queste serate. Ogni volta cerco di dare il massimo. Le finali non si giocano ma si vincono? Sarà così, dobbiamo dare il massimo per arrivare più in alto possibile»

