Inter Messi, si può fare: Suning ci prova nel 2021. La stella argentina può liberarsi gratis tra un anno, ma serve un maxi investimento

Sarà pure un sogno di mercato, ma solo per il momento. Leo Messi e l’Inter potranno incontrarsi di nuovo nel prossimo anno, quando la Pulce argentina potrà liberarsi a costo zero dal Barcellona, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il papà di Leo farà da apripista – si legge – così Suning mette in moto l’assalto al numero 10 nel 2021 che potrà arrivare gratis. Servirà però un maxi investimento.