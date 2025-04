Inter Miami, l’effetto Messi è clamoroso! Il Columbus sposta la sfida in un altro stadio: da 20mila posti a 60 mila!

Inter Miami, l’effetto Messi è ancora clamoroso! Il Columbus sposta la partita in un altro stadio per accoglierlo: da 20mila posti a 60 mila!

Dopo otto giornate di MLS, l’Inter Miami ha avuto la meglio nel confronto con il Columbus Crew. La squadra guidata da Javier Mascherano, con Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba in campo fin dall’inizio, ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro la capolista della Eastern Conference. Grazie a questo successo, i floridiani salgono al terzo posto in classifica, a un solo punto da Charlotte e Cincinnati, che però hanno disputato una gara in più.

A decidere l’incontro è stato Benjamin Cremaschi, autore di un colpo di testa in tuffo al 30′, su un perfetto cross di Weigandt. Curiosamente, il gol vincente non è arrivato dalle ex stelle del Barcellona, protagoniste attese del match. Tutti gli occhi, però, erano puntati su Lionel Messi, accolto in grande stile dai dirigenti del Columbus Crew. Per l’occasione, il big match è stato spostato dal tradizionale Lower.com Field (20mila posti) al più capiente Huntington Bank Field, casa dei Cleveland Browns in NFL, che ha ospitato ben 60.614 spettatori.