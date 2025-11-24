Inter Milan, la sorpresa del derby è Bartesaghi: il rossonero sorprende! Maturità e quell’invisibilità che fa la differenza

Inter Milan: Bartesaghi, il protagonista silenzioso del Derby! Maturità e invisibilità che fanno la differenza. L’elogio

Nel successo del Milan nel Derby della Madonnina, tra le parate di Maignan e l’esultanza per i tre punti, spicca la prova di Davide Bartesaghi. Il giovane terzino rossonero ha mostrato una maturità sorprendente, gestendo con freddezza un contesto infuocato come San Siro.

La sua forza è stata l’“invisibilità”: nessuna sbavatura, nessun errore di posizione, nessuna concessione agli avversari. In una partita dove spesso si cercano giocate spettacolari, Bartesaghi ha dimostrato che la perfezione difensiva può consistere proprio nel non farsi notare.

Con calma olimpica e disciplina tattica, il classe 2005 ha chiuso ogni varco con puntualità, giocando come un veterano. La sua prestazione, fatta di sostanza e intelligenza, ha confermato che nel calcio non sempre serve brillare: a volte basta esserci nel modo giusto e al momento giusto.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

