Inter Milan, Stramaccioni: «Bravo Conceiçao con il 3-4-3 e a puntare su quel giocatore. Inzaghi non ha sbagliato l’approccio, ma la squadra patisce il derby…»

Le parole di Andrea Stramaccioni dopo Inter Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e oggi talent televisivo, commenta su La Gazzetta dello Sport il netto verdetto del derby di ritorno di Coppa Italia, favorevole al Milan di Sergio Conceiçao.

LA CHIAVE DEL DERBY – «La caparbietà di Conceiçao ad insistere su questo nuovo 3-4-3, la straordinaria integrazione di Jovic in questo sistema e una ritrovata solidità difensiva, aiutata dal cambio di sistema».

DIFFERENZA DI CLASSIFICA ANNULLATA – «È oggettivo: il Milan ha caratteristiche individuali e di squadra che creano problemi all’Inter. Sono stati derby diversi per andamento e sviluppo, quello di ieri è quello vinto in maniera più netta e meritata».

L’INTER HA SBAGLATO APPROCCIO – «No, per niente. L’Inter ha giocato 35 minuti molto buoni costruendo almeno 3 palle gol. Poi è arrivato il gol di Jovic…».

JOVIC – «Non so se Conceiçao, allenatore del Vitoria Guimaraes al momento dell’esordio di un 19enne Jovic in Portogallo, fosse già un suo estimatore… Ma una cosa è certa: io do grandissimo merito all’allenatore per aver creduto e insistito su di lui nonostante il milionario acquisto di Gimenez e averlo promosso titolare. Fossi il Milan terrei Jovic: guai a perderlo a zero».

CONCEICAO – «Lo ripeto da tempo: attenzione, Sergio è qui solo da pochi mesi ma lo si giudica come se stesse al Milan da anni. Ha ereditato una situazione complicata. Ora ha trovato il modulo e anche i giocatori cui affidarsi. I giudizi nel calcio cambiano rapidamente, il suo lavoro va valutato a fine stagione».