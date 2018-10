Nella lunghissima storia di Inter-Milan ci sono una serie di calciatori che hanno giocato e segnato per entrambe le compagini

Il derby di Milano non è mai una partita normale, non solo perché si sfidano le squadre della città. Tra Inter e Milan, infatti, nel corso degli anni non sono mancati i passaggi e gli scambi di maglia di alcuni tra i giocatori più rappresentativi. In certi casi è capitato addirittura che chi ha vestito entrambe le casacche abbia segnato sia in rossonero sia in nerazzurro, trovandosi nella scomoda posizione di siglare il gol dell’ex. Ecco chi fa parte di questo speciale elenco:

GIUSEPPE MEAZZA

Giocò nell’Inter dal 1927 al 1940 e nella stagione 1946-47. Con la maglia nerazzurra ha segnato 12 gol nel derby di Milano. Al Milan, invece, è stato dal 1940 al 1942. Durante questo periodo ha segnato un gol contro l’Inter all’83’ della partita del 9 febbraio 1941 pareggiata 2-2.

RONALDO

Ha giocato nell’Inter dal 1997 al 2002, siglando 4 gol contro il Milan. Dopo essere tornato a Milano nel 2007 per giocare con la maglia del Milan, ha realizzato un gol nel derby vinto dall’Inter per 2-1. Il suo gol fece infuriare Moratti che reagì con l’ormai celebre gesto dell’ombrello.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Dopo Calciopoli è passato all’Inter nel 2006 e prima della sua cessione al Barcellona siglò 2 reti nel derby. È tornato a Milano per giocare con il Milan dopo la parentesi blaugrana e in rossonero vanta due gol segnati contro l’Inter.

ROBERTO BAGGIO

Arrivato al Milan dalla Juventus nel 1995, ha segnato 2 gol in rossonero, mentre con l’Inter, voluto a tutti i costi da Moratti, segnò una rete.

CLARENCE SEEDORF

Arrivato all’Inter nel dicembre del 1999 dal Real Madrid, in maglia nerazzurra ha giocato tre stagioni tra alti e bassi, ma riuscendo a segnare un gol nel derby. Fu ceduto ai rossoneri in cambio di Coco, rimanendo in rossonero per 10 stagioni e segnando due gol ai nerazzurri.

MAURIZIO GANZ

È stato uno dei primi acquisti dell’Inter di Moratti nel 1995: in due stagioni con i nerazzurri segnò un gol al Milan. Fu ceduto ai rossoneri nel 1997, dove rimase due anni e segnando un gol all’ex squadra.