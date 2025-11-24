Inter Milan, quante emozioni a San Siro! Nel pre partita del derby il ricordo dell’icona musicale Ornella Vanoni

Inter Milan, un derby nel segno anche della memoria: tributo a Ornella Vanoni prima del fischio d’inizio. Tutti i dettagli

San Siro ha vissuto un momento di grande emozione alla vigilia del derby. Lo stadio ha reso omaggio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana e storica tifosa rossonera, scomparsa pochi giorni fa.

L’impianto si è immerso nel buio, mentre sui maxi-schermi è apparsa l’immagine della cantante. Dagli altoparlanti sono risuonate le note de L’appuntamento, uno dei brani simbolo della sua carriera, accolto da un’ovazione che ha unito entrambe le tifoserie.

In tribuna, oltre alle dirigenze di Inter e Milan, erano presenti numerosi volti illustri: il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, il ct azzurro Gennaro Gattuso con il vice Riccio, il presidente della Lega Lorenzo Simonelli e l’ad Luigi De Siervo. Tra gli ex campioni, Thuram, Cambiasso, Serginho, Toldo, Zenga, Cordoba, Ventola, Galante e Samuel.

La coreografia nerazzurra ha colorato il primo e il secondo anello arancio, mentre la Curva Sud ha scelto il silenzio visivo, rinunciando a bandiere e striscioni in segno di protesta contro i recenti divieti della Procura.

Un avvio solenne e carico di significato, che ha trasformato il derby in un momento di memoria e identità condivisa per la città di Milano.

