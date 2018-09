Il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan ha parlato del momento della squadra nerazzurra dopo la vittoria contro la Fiorentina

La vittoria contro la Fiorentina, la terza in una settimana tra Serie A e Champions League, ha sicuramente ridato morale all’Inter che adesso vuole rimanere su questa strada. A parlare del successo contro i Viola è il centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan che ha rilasciato alcune dichiarazione alla redazione di Sky Sport: «Contro la Fiorentina è stata una vittoria importante, abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche le gare difficili, ora sta a noi continuare così. Abbiamo fatto risultati importanti, spero di potermi togliere tante soddisfazioni qui, sono contento che questa società mi abbia voluto in rosa».

In merito al calendario che attende l’Inter in Champions League, il belga ha spiegato: «La vittoria contro il Tottenham è stata un buon avvio, ma adesso abbiamo altre cinque partite difficili che vanno giocate. Queste sono sfide che ti danno qualcosa in più, poi ci sono le partite secche». Infine Nainggolan ha ammesso: «Sono felice di essere qui a Milano, non voglio parlare di come sono andate le cose con la Roma, anche se faccio sempre il tifo per i miei ex compagni con cu abbiamo buoni rapporti. Totti? Siamo sempre in contatto, giocare insieme a lui è stato forse uno dei momenti più belli della mia carriera».