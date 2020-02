Inter – Napoli, la partita di Moses: spinta continua per Conte

L’ex Chelsea ha giocato per la maggior parte del tempo nella metà campo del Napoli.

Antonio Conte voleva un esterno di spinta e l’ha avuto. Victor Moses, uno dei preferiti di Conte dai tempi del Chelsea, contro il Napoli ha dato spinta alla manovra giocando prevalentemente nella metà campo avversaria.

In totale il nigeriano ha toccato ben 42 palloni in tutta la partita. Trenta di questi verso la porta di Ospina. Una predilezione ad attaccare che Moses si porta dietro dall’inizio della sua carriera. In difesa però c’è ancora qualcosa da migliorare e questo compito tocca sicuramente ad Antonio Conte.