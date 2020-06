Inter Napoli, la sfida è anche tra Conte e Gattuso: passione, sudore e perfezione, sarà una partita davvero interessante tra i due

Due tecnici praticamente simili, che cercano il risultato tramite il lavoro. Passione, sudore e voglia di perfezione per Inter e Napoli, ma soprattutto per Antonio Conte e Gennaro Gattuso.

I due tecnici – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sono simili in tante cose: mediani che hanno passato la carriera sacrificandosi per la squadra e ora leader in panchina.