Inter ferma al palo: 21 legni in stagione, prima in Serie A

Stagione sfortunata per l’Inter dal punto di vista dei legni: con i due pali colti contro il Torino i nerazzurri si portano a quota 21 in stagione, quinta in Europa…

Torino-Inter è terminata 1-0, nonostante l’ottima prestazione dello stadio Grande Torino i nerazzurri tornano a Milano con zero punti. Tanti gli errori sotto porta della formazione guidata da Luciano Spalletti,che devono fare i conti anche con la sfortuna: nel primo tempo Perisic ha scheggiato la traversa, mentre nel finale Rafinha ha colto il palo.

E sale a 21 il conteggio dei legni colpiti in stagione dai nerazzurri. Una statistica interessante non solo a livello Serie A, con l’Inter davanti a tutti: infatti in Europa il Biscione si piazza al quinto posto. Davanti al City, la formazione nerazzurra è dietro a Real Madrid (21), Psg (22), Bayern Monaco (17 ma in meno partite) e Barcellona (31).