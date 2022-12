Inter, obiettivo Becao per la difesa

L’Inter ha messo gli occhi su Rodrigo Becao, difensore centrale dell’Udinese, per rinforzare il proprio reparto

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe individuato in Rodrigo Becao un rinforzo perfetto per il proprio reparto difensivo. Il club nerazzurro ha infatti la necessità di operare in quella zona di campo, visto che Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza e il prestito di Acerbi scadrà a fine anno.

Per questo Becao, abituato a giocare nella difesa a tre, potrebbe essere il colpo giusto per i nerazzurri.