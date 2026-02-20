Inter, Akanji si racconta: «In questo momento, la mia attenzione è tutta sull’Inter. Sul futuro dico questo»

Inter, parla il difensore nerazzurro Akanji: «In questo momento, la mia attenzione è tutta sull’Inter. Sul futuro dico questo»

In una conversazione intima concessa al programma Gedrig Direkt di SRF, Manuel Akanji si è aperto come raramente accade. Il difensore dell’Inter, colonna della squadra di Cristian Chivu attualmente in vetta con 61 punti, ha ripercorso il suo arrivo in nerazzurro, spiegando come la pressione di Milano non lo intimorisca affatto: anzi, rappresenta il carburante che alimenta la sua ambizione

TRASFERIMENTO ALL’INTER E SE SI E’ AMBIENTATO – «Adesso sì. All’inizio era stressante perché tutto accadeva all’ultimo minuto. Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo. Io in colpa per la mia famiglia? Un po’. Ma è stato anche il trasloco più difficile finora. Quando ci siamo trasferiti a Manchester, avevamo solo il nostro figlio maggiore. Ora ne abbiamo tre».

DECISIVO IL RUOLO DELLA MOGLIE – «Assolutamente. Niente di tutto questo funzionerebbe senza mia moglie. E la sua vita quotidiana è più stressante della mia, soprattutto mentalmente».

DECISIONE DI LASCIARE IL MANCHESTER CITY – «Il Manchester City si è ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in forma in estate, ma solo due potevano giocare. Quando poi non ho giocato all’inizio della stagione, ho valutato le mie opzioni con il mio agente. I club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori, ma non sempre la offrono loro stessi. Pertanto, a volte i giocatori devono prendere decisioni egoistiche che non sempre vengono comprese da chi è esterno al club».

PREOCCUPATO PER IL FUTURO – «No, ma ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? Ma in questo momento, la mia attenzione è tutta sull’Inter».

RIGUARDARE LE PARTITE – «Sì. Riguardo sempre le mie partite per imparare dai miei errori. Almeno ci provo. Certo, non so tutto».

ABILITA’ MATEMATICHE – «Molte persone associano il calcolo mentale all’intelligenza, ma essere intelligenti significa molto di più».

