L’Inter al momento non è in grado di riscattare Joao Cancelo e valute delle alternativa. La prima è Davide Zappacosta del Chelsea. Il club inglese chiede 20 milioni di euro

Joao Cancelo è stata una delle rivelazione dell’Inter per questa stagione ma i nerazzurri purtroppo si sono rassegnati a perderlo. Il club di proprietà di Suning al momento non ha le risorse per riscattare il portoghese, che oltretutto è corteggiato da diverse squadre tra cui la Juventus. L’Inter è alla ricerca di un’alternativa per la fascia destra e tra i tanti nomi che circolano in queste ore il primo della lista sarebbe quello di Davide Zappacosta. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Chelsea non sarebbe disposto a cedere il suo giocatore per meno di 20 milioni di euro avendolo pagato 25 milioni dal Torino appena un anno fa.

Il ds Piero Ausilio sta comunque vagliando altre possibilità. Matteo Darmian del Manchester United sembra ormai destinato a trasferirsi alla Juventus e la scelta è quindi ricaduta sua Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Ausilio spera con l’acquisto del polacco di ripetere l’affare come è successo con Milan Skriniar.