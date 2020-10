Inter, Pinamonti e Brozovic rientrati ad Appiano: tamponi fatti

Andrea Pinamonti e Marcelo Brozovic sono rientrati ad Appiano dagli impegni delle Nazionali

Andrea Pinamonti, impegnato con l’Italia Under 21, e Marcelo Brozovic, squalificato con la Croazia, sono rientrati ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due calciatori dell’Inter avrebbero già effettuato i tamponi questa mattina.

L’attaccante e il centrocampista sono in attesa dei risultati e, in caso di negatività, avranno il via libera al rientro a tutti gli effetti in gruppo, per allenarsi in vista del derby di sabato pomeriggio.