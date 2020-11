Le scelte del tecnico dell’Inter in vista del decisivo match di Champions League contro il Real Madrid a San Siro

Un solo dubbio per Antonio Conte a poche ore dal match decisivo di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico salentino deve scegliere tra Perisic e Young, con l’ex Bayern Monaco favorito per occupare la fascia sinistra di centrocampo.

In mediana confermato Gagliardini con Vidal, mentre nelle retrovie rientreranno dal 1′ de Vrij e Skriniar rispetto alla gara con il Torino. In attacco, al fianco dell’inamovibile Lukaku, torna dall’inizio Lautaro Martinez. Nuova esclusione sulla trequarti per Eriksen.

Probabile formazione dell’Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku.