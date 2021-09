Inter Real Madrid, Mazzola: «Bella partita, entrambe possono vincere»

L’ex attaccante dell’Inter Sandro Mazzola ha parlato in vista della partita contro il Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di AS, Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter, ha parlato così della sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid in Champions League.

VITTORIA – «Non so, non mi piace… Sarà sicuramente una bella partita, anche se non vedo nulla di chiaro su chi possa vincere. Ad un certo punto penso che la favorita potrebbe essere l’Inter, poi ci ripenso e vedo meglio il Real Madrid… Non riesco a decidermi».

INTER – «Quando entri in campo pensando di essere campione, le cose di solito non vanno bene. L’allenatore deve prendere i giocatori e dire loro: “Non siamo campioni. Lavoriamo».

