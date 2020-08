Inter, ricavi record dalle coppe per il club: in arrivo 60 milioni

Ricavi record dalla UEFA per l’Inter che è pronta ad incassare quasi 60 milioni per le coppe: mai così tanti nella storia del club

L’Inter è pronta ad incassare quasi 60 milioni dalle coppe UEFA. Come riporta il sito specializzato Calcioefinanza.it, i ricavi dei nerazzurri quest’anno saranno da record.

La precoce eliminazione in Champions, con l’eliminazione già nella fase a gironi, ha permesso ai nerazzurri di incassare poco meno di 50 milioni: merito soprattutto del ranking storico e del bonus partecipazione, considerando che già prima di scendere in campo nella prima giornata dei gironi l’Inter era già sicura di poter ricevere circa 34,3 milioni di euro. A questa somma vanno aggiunti i 10 del cammino compiuto in Europa League.

E non è finita qui: in palio nella sfida di venerdì contro il Siviglia, infatti, ci sono altri 4 milioni nel caso in cui alzasse la coppa, a cui andrebbero aggiunti i 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa europea. Tutto senza considerare il market pool, che ad esempio nella scorsa stagione è valso per l’Inter, eliminata agli ottavi dopo essere scesa dai gironi di Champions League, 1,6 milioni.