Stando a quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu è pronto per scendere in campo in Inter-Roma.

L’ex Milan si è allenato in gruppo senza riscontrare ulteriori problemi, risultando motivato a fare la differenza.