Inter sguardo al futuro: blindati i baby Stankovic e Pirola

Inter, due rinnovi importanti in vista del futuro: il primo è Filip Stankovic, il secondo quello di Lorenzo Pirola

In casa Inter si pensa al presente ma con un importante sguardo al futuro. Come riporta Sky Sport infatti la società neroazzurra ha blindato due giovanissimi.

Il primo è Filip Stankovic, figlio di Dejan, e il secondo è Lorenzo Pirola. Per Stankovic, di ruolo portiere, è scattato il rinnovo fino al 2024; Pirola, che è invece un difensore centrale, si è legato ai meneghini fino al 2025. Entrambi classe 2002 in alcune occasioni sono stati convocati anche in prima squadra.