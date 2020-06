Inter, Rooney: «Lukaku? Il miglior bomber dell’Everton degli ultimi vent’anni»

Rooney e i complimenti a Lukaku. Ecco le parole dell’ex calciatore rivolte al bomber belga dell’Inter

I complimenti arrivano direttamente da Wayne Rooney e sono indirizzati al bomber dell’Inter Romelu Lukaku. L’ex campione dello United ne ha parlato ai microfoni del Times.

«Lukaku è il miglior bomber dell’Everton degli ultimi 20 anni. Il suo gioco magari non è il massimo, ma segna e con la sua potenza è come Fellaini: quando è in forma, è quasi impossibile giocarci contro. So che i tifosi si aspettano che io scelga Duncan Ferguson, e io l’ho amato come giocatore, ma non posso ignorare Lukaku. Il numero dei suoi gol all’Everton è stato fenomenale».