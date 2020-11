Inter, Sabatini: «Eriksen alla Juventus? Non si farà per questo motivo»

Christian Eriksen fatica a trovare spazio nell’Inter di Antonio Conte. Tra le tante voci di mercato anche un clamoroso passaggio alla Juventus

Christian Eriksen alla Juventus? Suggestione di mercato che non sembra fattibile. Non c’è mai stato un reale interesse recente per il centrocampista dell’Inter. Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio24, ha parlato di questa evenienza, bocciando l’idea.

«Eriksen alla Juventus? Non si farà perché all’ultimo momento prevarrà la paura di una delle due squadre sui possibili risultati di un trasferimento del genere».