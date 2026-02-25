Inter, la puntura di Sacchi dopo l’eliminazione dalla Champions col Bodo Glimt: «Verdetto clamoroso se si considera il valore di spese e fatturato dei due club!»

Inter, Arrigo Sacchi ha commentato così l’eliminazione dalla Champions col Bodo Glimt: le sue dichiarazioni

L’inaspettata e dolorosa uscita di scena dell’Inter dalla massima competizione europea per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt ha scosso profondamente l’intero panorama calcistico italiano. A commentare il tracollo nerazzurro è intervenuto Arrigo Sacchi.

L’analisi spietata: “I nerazzurri si sono complicati la vita”

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il “Profeta di Fusignano” ha espresso tutto il suo enorme stupore per un risultato che definisce senza mezzi termini come “clamoroso“. A lasciare interdetto l’ex commissario tecnico è soprattutto l’abisso esistente tra i due club in termini di tasso tecnico, fatturato complessivo e investimenti sul mercato.

Secondo Sacchi, c’erano tutte le premesse strutturali affinché la compagine meneghina, peraltro reduce dalla prestigiosa finale della scorsa edizione, superasse l’ostacolo scandinavo. A favore dei padroni di casa giocavano la spinta incessante del pubblico del Meazza e la grande tranquillità derivante dal solido vantaggio di dieci punti accumulato in campionato sulle inseguitrici. Eppure, la logica del pronostico è stata ribaltata sul rettangolo verde. «Resto convinto che l’Inter si sia complicata la vita da sola», ha sentenziato l’ex tecnico, puntando il dito contro le tre letali sconfitte consecutive che hanno inspiegabilmente vanificato un inizio di torneo che sembrava perfetto. Sacchi avverte che il livellamento del calcio internazionale non può assolutamente rappresentare un alibi credibile per un organico di questa caratura.

Obiettivo Scudetto: la delicata missione di mister Chivu

Archiviata l’enorme amarezza, il focus deve ora spostarsi rapidamente e obbligatoriamente sulla rincorsa in Serie A, per evitare che un pericoloso contraccolpo psicologico possa rovinare i sacrifici dei mesi scorsi. La palla passa tra le mani di Cristian Chivu.

L’allenatore romeno è chiamato alla difficile impresa di ritemprare un gruppo apparso improvvisamente svuotato di energie fisiche e mentali. Come sottolineato dallo stesso Sacchi a chiusura del suo intervento, il rassicurante margine in classifica da difendere per la conquista dello Scudetto rappresenta un tesoretto vitale, ma le scorie e i fantasmi di questa clamorosa notte europea rischiano di pesare come macigni sull’intero prosieguo della stagione.