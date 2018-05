Inter-Sassuolo, Spalletti chiama 21 giocatori: c’è Miranda

Sono 21 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per l’ultima partita casalinga contro il Sassuolo, c’è anche Joao Miranda

Ultima partita in stagione tra le mura amiche di San Siro per l’Inter. Domani sera, infatti, andrà in scena Inter-Sassuolo valevole per il 37° turno di campionato. Nerazzurri obbligati a vincere per giocarsi il tutto per tutto contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato. Per la sfida agli emiliani Luciano Spalletti ha convocato 21 giocatori, tra cui Joao Miranda che ha smaltito il risentimento muscolare durante l’ultima gara contro l’Udinese.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Lopez, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 8 Rafinha, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.