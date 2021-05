Inter: domani confronto Zhang-giocatori. Cosa potrebbe succedere

Nella giornata di domani è previsto l’incontro decisivo tra staff Inter e il presidente Zhang. Ecco di cosa si parlerà e la strategia di Zhang

Ci siamo. Dopo aver visto il presidente dell’Inter Zhang ieri a San Siro (era passato un po’ di tempo dall’ultima volta) domani dovrebbe avvenire il confronto con i giocatori. Come anticipato da Marotta ieri si tratterà di «colloqui con giocatori singoli per sensibilizzare sulle difficoltà economiche che ci sono in tutto il mondo, ma senza rinunciare ai premi scudetto», ampiamente meritati da tutti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Zhang dovrebbe chiedere inizialmente ai giocatori di rinunciare a un paio di mensilità. Il piano B potrebbe essere quello di spalmare gli stipendi, tutto comunque già visto in questi anni in altre società. L’obiettivo finale sarebbe invece quello di ridurre del 15% la spesa totale della stagione, che quest’anno si aggirava attorno ai 220 milioni di euro.