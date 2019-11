Inter, Skriniar: «Abbiamo la forza per vincere contro il Borussia Dortmund»

Milan Skriniar carica la squadra nel pre partita di Borussia Dortmund Inter: ecco le parole del difensore di Conte

Milan Skriniar, intervenuto ai microfoni di Inter TV poco prima dell’inizio della sfida a Dortmund contro il Borussia, ha presentato così il duello di Champions League.

«Siamo pronti. Lavoriamo sempre per queste partite importanti. Questa sarà una gara difficile, ma secondo me abbiamo la forza per vincerla. Ci aspetterà una partita diversa rispetto a quella dell’andata, ma siamo pronti per vincere: bisogna dare il massimo, serve far vedere il massimo della personalità che abbiamo».