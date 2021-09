Inter, Skriniar: «Volevamo i tre punti. Champions? Ancora tutto aperto»

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Shakhtar Donetsk e Inter. Le sue parole

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le parole del difensore dell’Inter.

PAREGGIO – «Volevamo vincere e prendere tre punti, siamo andati vicini ma anche lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni. Volevamo tanto questi tanti tre punti, faccio i complimenti alla squadra per il sacrificio in fase difensiva. In fase offensiva potevamo fare qualcosina in più. Lo Shakhtar è una buona squadra, palleggia bene. Faccio i complimenti alla squadra per come ha difeso, volevamo questi tre punti ma purtroppo non siamo riusciti a fare gol»

MENTALITÀ VINCENTE – «La mentalità vincente ci è rimasta sicuramente, si è vista anche oggi. Non siamo riusciti a vincere, ma ora testa in su perché è ancora tutto aperto».