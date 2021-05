Inter, Stellini: «Arbitraggio? Episodi chiari. Conte sereno per il futuro»

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match tra Juventus e Inter: le sue dichiarazioni

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Juventus. Le dichiarazioni del vice allenatore dell'Inter.

ARBITRAGGIO CALVARESE – «Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti. Per noi era importante venire qua e portare in campo la nostra serenità e voglia di vincere. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, al di là degli episodi. Non dobbiamo discuterli, sono talmente chiari ed evidenti che è inutile commentarli. Sono veramente evidenti. Rimane la gioia di vincere lo scudetto, siamo contenti della prestazione dei giocatori. Gli episodi si commentano da soli. Ce ne sono tanti, soffermarsi su di uno sarebbe riduttivo. A noi interessava venire qui e dimostrare che eravamo la squadra più forte, poteva andare meglio».

CONTE – «Guardiamo la prossima stagione con serenità. Ci stiamo vivendo a pieno i momenti, abbiamo una settimana per dimostrare che siamo la squadra più forte del campionato e lo facciamo con la giusta serenità».

LAUTARO MARTINEZ – «È un attaccante che ricorda Aguero, ha tantissimi margini di miglioramento. È cresciuto tanto, si dedica molto al lavoro sporco per aiutare la squadra e questo è importante e non facile da trovare. Noi siamo molto contenti di lui, se dovessimo ascoltare i rumors dei giornali dovremmo metterci il ghiaccio in testa tutti i giorni. Vogliamo tenerci Lautaro molto stretto».