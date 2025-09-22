Inter, che impatto di Sucic: assist decisivo. Soltanto Yildiz e Nico Paz… Il centrocampista croato conferma la propria crescita in nerazzurro

La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Petar Sucic, centrocampista classe 2003 dell’Inter, capace di incidere nuovamente sul match contro il Sassuolo con un assist decisivo per Federico Dimarco. Il giovane ex Dinamo Zagabria conferma così la propria crescita in Serie A, inserendosi tra i giocatori più produttivi nelle prime giornate di campionato.

Numeri e confronto con altri giovani talenti

Con l’assist per Dimarco, Sucic entra nel novero dei sei calciatori della Serie A 2025/26 ad aver già servito almeno due assist nelle prime partite. Tra questi, solo Kenan Yildiz(classe 2005, tre assist) e Nico Paz (classe 2004, tre assist) sono più giovani del centrocampista nerazzurro, sottolineando il talento e la maturità precoce del ragazzo. La continuità nel rendimento e la capacità di creare occasioni importanti lo rendono una risorsa fondamentale per Cristian Chivu, che ha mostrato grande fiducia nel giocatore fin dall’inizio della stagione.

Il tecnico rumeno ha impiegato Sucic con regolarità in questo avvio di stagione, valorizzandone le caratteristiche di visione di gioco, tecnica e inserimento negli spazi. Il giovane centrocampista ha collezionato quattro presenze in campionato e una in Champions League, proprio contro l’Ajax, dove ha dimostrato freddezza e capacità di lettura, elementi che hanno convinto Chivu a conferirgli maggiore responsabilità nelle azioni offensive della squadra.

Il rendimento del classe 2003 non passa inosservato, sia per i tifosi sia per gli addetti ai lavori. Sucic sta dimostrando di poter essere un punto fermo della mediana nerazzurra, contribuendo sia in fase di costruzione sia in quella offensiva. La gestione attenta di Chivu, combinata alla qualità tecnica del giocatore, promette di far crescere ulteriormente Sucic, che potrebbe diventare un elemento chiave per l’Inter sia in campionato che nelle competizioni europee.

Con questa prestazione, il centrocampista conferma di essere pronto a raccogliere le sfide del calcio professionistico, con numeri già significativi nonostante la giovane età, e con la possibilità concreta di incidere a lungo nel progetto nerazzurro.