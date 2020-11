Inter, tabù big match: si cerca la svolta contro l’Atalanta

L’Inter è a caccia di una vittoria in un big match e oggi scenderà in campo contro l’Atalanta

Contro l’Atalanta per ripartire. L’Inter e Antonio Conte sono a caccia di un vittoria per ritrovare serenità prima della sosta della Nazionali, ma su un campo difficile come quello della Dea, anch’essa alla ricerca del riscatto, non sarà facile.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri di Milano in questa prima parte di stagione non hanno ancora vinto un big match. Né in campionato, contro Lazio e Milan, né in Champions, dove non sono ancora arrivati successi. E così, al Gewiss Stadium, l’Inter cercherà di sfatare questo tabù.