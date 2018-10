Thohir spiega: «Ecco perchè non sono più il presidente dell’Inter»

Steven Zhang è il nuovo presidente dell’Inter, prende il posto di Erick Thohir: ecco la spiegazione del tycoon indonesiano

Svolta in casa Inter: Steven Zhang è il nuovo presidente del club nerazzurro, prende il posto di Erick Thohir. Una novità che era nell’aria da diverso tempo, ma che ieri è diventata ufficiale. E arriva la spiegazione del tycoon indonesiano: «E’ stata una scelta difficile ma che dovevo fare: a causa del nuovo compito in politica mi sono dimesso da presidente nerazzurro».

L’ormai ex numero uno del Biscione è stato infatti nominato come capo della campagna politica per le elezioni presidenziali indonesiane del 2019 da Joko Widodo: «Ho ancora delle azioni dell’Inter, ci si aspetta che i candidati e i volontari siano responsabili nel perseguire la vittoria», ha concluso l’ex azionista del DC United.