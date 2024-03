Inter, Thuram: «Olimpiadi? Se Henry chiama, io vado. Su Acerbi...»

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato di vari temi in conferenza stampa: dai neroazzurri alla nazionale francese

CENTRAVANTI – «Questo è il mio secondo anno come numero 9. Ho dovuto imparare di nuovo a giocare in un attacco a due in questa stagione, ma non dobbiamo dimenticare che ho iniziato come unico centravanti»

OLIMPIADI – «È un grande orgoglio giocare alle Olimpiadi. Thierry Henry farà la sua lista. Se mi chiamano andrò, ma non mi candiderò pubblicamente»

RUOLO IN CAMPO – «Sto evolvendo come attaccante centrale all’Inter. Ma chi sono io per dire che voglio giocare in questa o quella posizione? Devo essere in grado di adattarmi ai movimenti del mio compagno di squadra»

CASO ACERBI – «Quando c’è una procedura così grave, è giusto che il giocatore torni nel club per difendersi o dire cosa è successo. Non è il momento di andare in Nazionale»

