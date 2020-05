Inter Tonali, Marotta spinge per il classe 2000: le ultime

L’Inter spinge per Sandro Tonali: il centrocampista classe 2000 è in cima alla lista di Marotta e Ausilio

L’Inter vuole Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è il profilo ideale per i piani di Suning: giovane, italiano e già abituato a giocare in Serie A. Seguendo l’esempio di Sensi e Barella il club nerazzurro vorrebbe aggiungere questa preziosa pedina nello scacchiere di Antonio Conte.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la destinazione e Marotta può contare sugli ottimi rapporti instaurati con il presidente del Brescia, Massimo Cellino. Attenzione però, la corsa per il centrocampista non sarà priva di ostacoli: la Juve è interessata tanto quanto l’Inter.