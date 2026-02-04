Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Inter Torino, Infantino presente all’U-Power Stadium! C’è anche il presidente della FIFA sugli spalti per il match di Coppa Italia

Published

1 ora ago

on

By

Infantino mondiale per club

Inter Torino, c’è anche il presidente della FIFA Gianni Infantino sugli spalti dell’U-Power Stadium di Monza per il match di Coppa Italia

Una serata di gala, non solo sul rettangolo verde, ma anche sugli spalti. L’U-Power Stadium di Monza, teatro insolito ma suggestivo del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, ha accolto un ospite di eccezione assoluta. Sulle poltroncine della tribuna autorità, poco prima del calcio d’inizio, è arrivato Gianni Infantino.

La presenza del Presidente della FIFA conferisce un’aura di prestigio internazionale a una sfida già vibrante per la posta in palio. Dirigente sportivo italo-svizzero, alla guida della federazione internazionale dal 2016 e promotore di grandi riforme nel calendario calcistico globale, Infantino non ha voluto mancare a questo appuntamento del calcio italiano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un segnale per il calcio italiano

L’arrivo del numero uno del calcio mondiale in Brianza è un segnale forte dell’attenzione che le massime istituzioni riservano al nostro movimento e alla Coppa Italia. Infantino assiste a una gara delicatissima per le sorti della stagione nerazzurra, con la squadra guidata da Cristian Chivu chiamata a vincere per raggiungere la semifinale.

Tra sorrisi istituzionali e strette di mano con le dirigenze dei due club, la sua presenza in tribuna vip aggiunge ulteriore pressione e importanza a una notte da “dentro o fuori“. A Monza, stasera, ci sono gli occhi del mondo.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×