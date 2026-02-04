Inter Torino, Infantino presente all’U-Power Stadium! C’è anche il presidente della FIFA sugli spalti per il match di Coppa Italia

Inter Torino, c’è anche il presidente della FIFA Gianni Infantino sugli spalti dell’U-Power Stadium di Monza per il match di Coppa Italia

Una serata di gala, non solo sul rettangolo verde, ma anche sugli spalti. L’U-Power Stadium di Monza, teatro insolito ma suggestivo del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, ha accolto un ospite di eccezione assoluta. Sulle poltroncine della tribuna autorità, poco prima del calcio d’inizio, è arrivato Gianni Infantino.

La presenza del Presidente della FIFA conferisce un’aura di prestigio internazionale a una sfida già vibrante per la posta in palio. Dirigente sportivo italo-svizzero, alla guida della federazione internazionale dal 2016 e promotore di grandi riforme nel calendario calcistico globale, Infantino non ha voluto mancare a questo appuntamento del calcio italiano.

Un segnale per il calcio italiano

L’arrivo del numero uno del calcio mondiale in Brianza è un segnale forte dell’attenzione che le massime istituzioni riservano al nostro movimento e alla Coppa Italia. Infantino assiste a una gara delicatissima per le sorti della stagione nerazzurra, con la squadra guidata da Cristian Chivu chiamata a vincere per raggiungere la semifinale.

Tra sorrisi istituzionali e strette di mano con le dirigenze dei due club, la sua presenza in tribuna vip aggiunge ulteriore pressione e importanza a una notte da “dentro o fuori“. A Monza, stasera, ci sono gli occhi del mondo.