Verso Inter-Tottenham, il doppio ex Nicola Berti dice la sua sulla partita e vede i nerazzurri leggermente favoriti

Meno di ventiquattro ore a Inter-Tottenham, esordio in Champions League per i nerazzurri di Luciano Spalletti, reduci dalla inaspettata sconfitta casalinga col Parrma in campionato. Il doppio ex Nicola Berti, alla vigilia della gara di Champions, ha detto la sua sulla sfida in programma a San Siro: «Oggi il livello dele due squadre è molto simile, ma credo che l’Inter sia la formazione leggermente migliore. Il Tottenham è fantastico in attacco, molto bravo a centrocampoi, ma così così in difesa, concedono troppi gol» le parole dell’ex centrocampista a The Independent.

Berti ha poi proseguito: «L’Inter ha un leone in avanti come Mauro Icardi, mentre il collettivo è molto più forte grazie alla crescita dei croati che hanno raggiunto la finale di Coppa del Mondo. Harry Kane è l’unico giocatore inglese che da trent’anni a questa parte mi piace davvero. Lo ammiro molto perchè un giocatore davvero completo: può giocare per la squadra, è bravo sia col piede detro che con quello sinistro. Non mi piacciono molto gli attaccanti inglesi, ma lui è un’eccezione e lo ritengo il miglior attaccante degli Spurs da Klinsmann».