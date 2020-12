Inter, Vecino è pronto a tornare: «Keep working»

Matias Vecino non vede l’ora di tornare: anche oggi il centrocampista uruguaiano si è allenato sui campi di Appiano Gentile

Matias Vecino è pronto a tornare in campo. Anche oggi il centrocampista uruguaiano si è allenato in solitaria nei campetti di Appiano Gentile in attesa di un ritorno in gruppo prima e in campo poi.

“Keep working” (continuo a lavorare), ha scritto il numero 8 nerazzurro su Instagram a corredo del video che lo ritrae mentre si allena nel Centro di allenamento Suning.