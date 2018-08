Anche se il mercato in entrata in Italia è chiuso, l’Inter spera di vendere i due giocatori fuori dal progetto tecnico di Spalletti

Per cercar di non pensare ai risultati negativi sul campo, i dirigenti interisti stanno intensamente lavorando per trovare una nuova squadra a Candreva e Joao Mario. I due, sono chiusi dai numerosi nuovi acquisti che sono arrivati a Milano durante questo emozionante mercato estivo. Visto l’andazzo delle prime due partite in cui Spalletti non li ha presi minimamente in considerazione, la loro avventura all’Inter è agli sgoccioli. Il club di Suning, potrebbe anche cederli in prestito secondo Tuttosport e sulle loro prestazioni ci sarebbero interessamenti dalla Spagna, dalla Francia e dalla Germania.

Che Joao Mario fosse un esubero era risaputo, d’altronde a gennaio era partito in prestito, con la speranza di convincere il West Ham a riscattarlo per una cifra onerosa. Il portoghese, si può considerare un separato in casa. Invece, la situazione dell’ex Lazio è sorprendente, visto che fino a maggio scorso era stato un titolare fisso. Gli accordi con Keita, Politano e Lautaro Martinez hanno chiuso totalmente lo spazio a Candreva, il quale di fatto adesso è un partente.