Calciomercato, Inter: Candreva vuole restare e giocarsi un posto

L’esterno dell’Inter, Antonio Candreva, secondo le ultime indiscrezioni le voci di mercato, vuole rimanere in nerazzurro e giocarsi una maglia da titolare

L’Inter ha chiuso il proprio calciomercato estivo con l’arrivo dell’esterno offensivo Keita Baldè prelevato dal Monaco. L’acquisto del giocatore ventitreenne ha sicuramente rinforzato il reparto avanzato di Luciano Spalletti rivoluzionando le gerarchie e facendo terminare sul mercato Antonio Candreva, il quale sembrava non rientrare più nei piani del tecnico toscano.

In questi giorni si è parlato molto della possibile partenza dell’ex Lazio che aveva già delle corteggiatrici pronte a portarlo via da Milano, ma secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il giocatore vorrebbe rimanere alla corte di Spalletti per giocarsi un posto da titolare. Si allontanano, dunque, nonostante la possibile esclusione dalla lista nerazzurra per la Champions League, le voci di calciomercato che vedevano Candreva vicino al Monaco. Questa potrebbe divenire una buona notizia non solo per i tifosi, ma anche per l’allenatore della squadra che avrà a disposizione un’altra freccia al suo arco in vista di una stagione ricca di gare su diversi fronti.