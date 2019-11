Allo Stadio San Siro, la dodicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio San Siro di Milano, Inter ed Hellas Verona si affrontano nel match valido per la dodicesima della Serie A 2019/20.

Sintesi Inter Verona 0-1 MOVIOLA

4′ Tiro di Biraghi – Ci prova il terzino nerazzurro direttamente da punizione, Silvestri devia in angolo

6′ Tiro di Salcedo – Zaccagni riparte in zona centrale, poi scarica a destra per il giovane attaccante: controllo e tiro dalla linea dell’area di rigore, Handanovic para senza patemi.

12′ Chance Verona – Salcedo scappa a destra, poi Faraoni in area si stacca da De Vrij e gira verso la porta: l’olandese lo mura ed è fortunato nel rimpallo

18′ Calcio di rigore per il Verona – Ripartenza letale del Verona. 4 vs 3, poi Lazovic a sinistra riceve e serve col tempo giusto l’inserimento perfetto di Zaccagni in area: tocco su Handanovic in uscita, contatto e calcio di rigore

19′ Gol Verona – Verre realizza dal dischetto spiazzando Handanovic

25′ Chance per Lukaku – Il belga anticipa tutti sul cross dalla sinistra di Biraghi, ma Silvestri è ottimo nel rispondere con i pugni

26′ Tiro Lukaku – L’attaccante nerazzurro stoppa la palla al centro dell’area e si gira col sinistro in diagonale: palla fuori di poco dal secondo palo

26′ Traversa di Brozovic – Il croato riceve palla dal limite dell’area cercando il tiro a giro che scheggia la traversa e si perde sul fondo

37′ Tiro di De Vrij – Calcia De Vrij dai 30 metri, zona centrale del campo: il tiro è forte ma non è angolato. Silvestri mette in angolo

44′ Inter vicino al pareggio – Azione da sinistra, palla che sfila tutta l’area per arrivare a Vecino: tiro a botta sicura da posizione defilata parato sulla linea da Silvestri e poi allontanato da un suo compagno.

Fine primo tempo – Intervallo

Migliore in campo: Brozovic PAGELLE

Inter Verona 0-1: risultato e tabellino

Rete: 18′ Verre rig.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, D’Ambrosio, Dimarco, Candreva, Sensi, Borja Valero, Esposito, Fonseca, Vergani. All. Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1):Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Salcedo. A disp. Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Bocchetti, Lucas Felippe, Wesley, Adjapong, Henderson, Danzi, Stepinski, Tutino, Pazzini. All. Juric.

Ammoniti: Brozovic, Zaccagni, Lautaro Martinez