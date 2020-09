Inter, Vidal impaziente: blitz ad Appiano Gentile per incontrare Conte

Ieri Arturo Vidal ha vissuto la sua prima giornata a tinte nerazzurri: il cileno si è concesso anche un blitz ad Appiano Gentile

La prima giornata di Arturo Vidal all’Inter è stata molto lunga. Dalle visite al CONI di prima mattina fino alla firma sul contratto nella sede nerazzurra arrivata nel tardo pomeriggio. Durante la giornata il cileno si è anche concesso un blitz ad Appiano Gentile per incontrare Conte e conoscere i nuovi compagni.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, all’ora di pranzo Vidal anziché rientrare in hotel per mangiare e riposarsi, chiede di poter raggiungere subito Appiano Gentile per un saluto veloce. La squadra ha appena finito la seduta di allenamento e l’arrivo di Arturo lascia stupiti ma anche felici i nuovi colleghi. Alexis Sanchez – compagno di lotte e successi cileni – gli fa da Cicerone. Ma poi resta defilato quando arriva il grande momento: Arturo incrocia finalmente Conte, il grande regista dell’operazione, l’uomo che ha voluto con tutto se stesso questo secondo matrimonio. Il sergente era felice come i bambini che scartano i regali a Natale, chiosa la Rosea.