Inter, Vidal: «Spero che insieme possiamo vincere tante cose» – FOTO

Arturo Vidal, neo acquisto dell’Inter, ha scritto tramite il proprio profilo Instagram un messaggio sulla sua nuova avventura in nerazzurro. Ecco le sue parole:

«Oggi sono molto entusiasta di una nuova fase della mia carriera. Grazie all’Inter per aver creduto in me, ai miei nuovi colleghi e a tutti coloro del club per la bella accoglienza. Spero che insieme possiamo vincere tante cose. Forza Inter!!!»