Dalla Spagna: Inter chiama il Villareal per Soriano

Secondo il quotidiano spagnolo As l’Inter sarebbe intenzionata ad acquistare il centrocampista del Villareal Roberto Soriano

L’Inter si appresta ad affrontare un complicato finale di campionato alla ricerca di una qualificazione alla prossima Champions League. La prossima gara sarà fondamentale per gli uomini di Spalletti, che dovranno affrontare a San Siro una Juventus più agguerrita che mai. Tuttavia la società nerazzurra sta già programmando il mercato per la prossima stagione. Infatti sembra che sia stato individuato il primo rinforzo per il centrocampo: Roberto Soriano del Villareal.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, ci sarebbe stato un contatto tra le due società proprio in merito al costo del cartellino dell’ex Sampdoria. Soriano è un giocatore che conosce bene il nostro campionato e potrebbe portare qualità e quantità al centrocampo dell’Inter. Quest’anno ha giocato poco per via di qualche infortunio e non sembra un giocatore indispensabile per il Submarino Amarillo. Ogni discorso però è rinviato al termine della stagione.