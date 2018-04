Biglietti Inter-Juventus: ecco tutte le informazioni su come e dove acquistarli

Biglietti Inter-Juventus 2018: ecco tutte le info preliminari sulla vendita dei tagliandi per il Derby d’Italia. Come e dove acquistare i ticket e prezzi fissati

Sarà il big match della 35ª giornata di Serie A 2017/2018, il Derby d’Italia che vale uno Scudetto: Inter-Juventus è in programma allo Stadio San Siro per sabato 28 aprile 2018 alle ore 20.45. Un anticipo che potrebbe dire moltissimo al Napoli, al secondo posto distanziato di un solo punto dai bianconeri dopo la vittoria nello scontro diretto di domenica: ai nerazzurri si chiede di rendere onore all’ormai secolare rivalità con la Juve semplicemente battendola o, perché no, anche fermandola sul pareggio (leggi anche: CHI VINCE LO SCUDETTO A PARI PUNTI). La squadra di Luciano Spalletti del resto è in piena lotta ancora con la Roma (che gioca nel pomeriggio) e con la Lazio (entrambe distanziate di un punto) per un posto in Champions League: fare risultato diventa una questione prioritaria.

Qui di seguito tutte le info per l’acquisto dei biglietti in vista della partita del Meazza che è iniziata già da qualche giorno con due settori a disposizione per i tifosi di casa: la Tribuna Arancio e il Primo Anello Laterale Rosso. In un secondo momento – tra qualche giorno – verrà attivata anche la vendita inerente tutti gli altri settori per cui, come consuetudine, avranno diritto di prelazione sia gli abbonati che i possessori della Tessera SiamoNoi. L’ingresso allo stadio è fissato a partire dalle ore 17.45, ma si raccomanda di essere dentro almeno un’ora e mezza prima dell’inizio della gara. Per questa gara, come per tutte quelle casalinghe contro Napoli, Milan e Roma, gli under 5 potranno entrare gratuitamente se accompagnati da un adulto.

Biglietti Inter-Juventus 2018: come acquistarli e prezzi

Sia per i tifosi di casa che per quelli ospiti, i biglietti di Inter-Juve potranno essere acquistati direttamente dal sito ufficiale nerazzurro (QUI): per l’occasione la società nerazzurra raccomanda un dress code (sciarpe e divise della squadra del cuore) in maniera tale da tinteggiare lo stadio con i colori interisti. I tagliandi di Inter-Juventus potranno essere acquistati fisicamente anche negli Inter Store, come lo Store Milano di Galleria Passarella (MM1 San Babila) e negli oltre cinquecento punti vendita Vivaticket di Milano. Sarà possibile anche l’acquisto su siti specializzati nel mercato secondario, ma in questo caso la società nerazzurra non risponderà di eventuali frodi.

I prezzi stabiliti invece per la vendita dei biglietti dall’Inter variano dai 375 euro delle classiche poltroncine rosse, passando per i 95 euro de Terzo Anello Rosso Centrale, terminando con i 60 euro (prezzo minimo stabilito per i tifosi di casa in vendita libera) del Terzo Anello Verde. Il biglietto del Terzo Anello Blu riservato unicamente invece ai tifosi della Juventus avrà un costo di 50 euro.