Inter, Zhang ribadisce: il club non è in vendita

L’Inter non è in vendita. È questo il messaggio di Steven Zhang che allontana tutti i rumors sulla questione

Il presidente Steven Zhang ha voluto tranquillizzare tutti sul futuro dell’Inter e dell’impegno di Suning. L’occasione propizia è stata l’assemblea degli Azionisti di giovedì, dove il numero uno nerazzurro è intervenuto per confermare l’impegno della proprietà tra presente e futuro.

Zhang ha ribadito l’impegno a lungo termine di Suning – si legge sulla Gazzetta dello Sport – con il club campione d’Italia che non è in vendita o un asset in dismissione. Malgrado il momento delicato a livello finanziario ed economico, la famiglia Zhang continuerà nel progetto Inter augurandosi di poter tornare al più presto ad attingere dagli introiti da stadio per superare il momento delicato, che ha privato la società di circa 60 milioni di euro dai ricavi da botteghino.