Galliani sicuro: «Col Fair Play Finanziario Berlusconi non avrebbe portato il Milan sulla vetta d’Europa»

L’a.d. del Monza Adriano Galliani ha parlato della situazione economica del calcio italiano e non solo

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex Milan, ai microfoni di Radio Deejay ha parlato della situazione economica del nostro calcio.

«Il mercato è cambiato. Noi eravamo un campionato d’arrivo, adesso non più. E questo accade per i diritti tv: in Premier fatturano 6 miliardi, in Serie A 2. Una volta eravamo leader. Col Fair Play Finanziario Berlusconi non avrebbe mai portato il Milan dal settimo posto alle vette d’Europa. Come fa oggi una squadra italiana a rifiutare 115 milioni?».