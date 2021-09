Spezia, Thiago Motta: «Nessuna risposta positiva, abbiamo perso»

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha commentato la sconfitta contro l’Udinese

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Udinese.

DELUSIONE – «Non sono arrivate risposte positive perché alla fine abbiamo perso. Tutto quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente. Abbiamo avuto dei momenti in cui siamo riusciti a creare occasioni da gol contro una squadra forte come l’Udinese, ma non abbiamo conclusi queste situazioni».

CAMBIO MODULO – «Possiamo giocare in tanti modi nel calcio, ognuno ha le sue idee. Avevamo già provato il 4-3-3, non avendo Erlic avevamo due soli difensori».